Billig wie ein Bus, komfortabel wie eine Limousine - so machen Anbieter Reklame für Taxi-Sharing. In Berlin wird getestet. Ein Berliner Start-up will das geteilte Sammeltaxi großstadtreif machen.

Als wäre so eine Partynacht nicht schon teuer genug. Club-Eintritt, überteuerte Longdrinks. Dann ab ins Taxi - und oft ist das letzte Geld weg. Mit der neusten Idee der Sharing Economy soll das anders werden. Und der Heimweg billiger. Taxi-Sharing könnte der als verstaubt geltenden Branche neue Perspektiven öffnen. In Berliner Partynächten wird getestet. Und die Taxi-Branche bewegt sich auch.

Die Idee: eine neue Art der Fahrgemeinschaft. Man bucht per Handy eine Fahrt von A nach B, unterwegs werden Fahrgäste aufgesammelt, die in die ähnliche Richtung wollen. Jeder wird an seinem Zielort abgesetzt - und der Preis unter allen Mitfahrern geteilt. Eine App berechnet die ideale Route.

So eine App hat das Berliner Start-up Door2Door entwickelt. Allygator heißt sie, wie das Krokodil. Die Idee, sich das Shuttle mit Unbekannten zu teilen, sei ihnen gekommen, weil sie Lücken in den Transportnetzen vieler Städte entdeckt hätten, erzählt Marketing- Chefin Anne-Laure de Noblet. "Das Netz der Berliner Verkehrsbetriebe beispielsweise wurde vor Jahrzehnten entwickelt. Wie die Leute sich bewegen, wie sie wohnen, wo sie arbeiten, hat sich seitdem komplett ...

Den vollständigen Artikel lesen ...