Halle (ots) - 55 000 Menschen sind in diesem Jahr freiwillig in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt. Die meisten von ihnen stammen aus Staaten des Westbalkan, hatten keine Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht und sind durch ihre freiwillige Rückkehr der Abschiebung zuvorgekommen. Vom deutschen Staat unterstützt mit einigen Hundert oder Tausend Euro, haben sie sich nicht lange bitten lassen. Das ist für beide Seiten eine akzeptable Lösung. Doch funktionieren wird das auf Dauer nur, wenn die Menschen nicht in das Elend zurückgestoßen werden, das sie zur Flucht getrieben hatte.



