Cottbus (ots) - Würde bei Führerschein-Prüfungen niemand mehr durchfallen, wäre das auch komisch. Zwar liegen Brandenburg und Sachsen im Bundesvergleich der Erfolgsquoten eher hinten. Vor allem bei der Theorie rasseln mehr Kandidaten durch als anderswo. Da könnten die Bewerber - und an deren Lernverhalten und Preisbewusstsein liegt das Scheitern laut Fahrlehrern oft - also noch zulegen. Würde jedoch jeder bestehen, kann das eigentlich nur heißen: Die Prüfung ist zu einfach, zu billig. Und wer will wirklich einem Fahranfänger oder einer Fahranfängerin mit Auto begegnen, die nicht klarkommen im Straßenverkehr? Insofern scheint auch ein anderer Hinweis aus den Fahrlehrer-Verbänden der Region richtig zu sein: Niemand sollte sich vorschnell, nur um des Sparens willen, zur Prüfung anmelden. Da Fahrstunden und Führerscheinprüfungen aus der Sicht jedes Normalverdieners und in Summe ziemlich viel Geld kosten, ist hier natürlich auch Überzeugungsarbeit und Qualitätsbewusstsein der Fahrschulen gefragt.



