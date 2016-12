Regensburg (ots) - Russisches Eingeständnis ja oder nein, Staatsspitze involviert oder nicht - es ist einerlei. Doping hat in unseren Tagen eine Dimension erreicht, die den Sport in seiner Gänze bedroht. Da ist es fast ein marginales Problem, dass besonders gerne auf Russland mit dem Finger gezeigt wird, weil die Person Putin in der Politik aus westlicher Sicht sowieso ein gerne genommenes Feindbild darstellt. Sport und Politik wird eben gerne vermischt und ist auch kaum zu trennen. Das Doping-Problem ist aber ein anderes. Es wäre wunderschön, wenn es sich eliminieren ließe, wenn eine Nation eliminiert würde. So einfach ist die Sache wahrlich nicht. Die Russen sind sicher keine Opfer, aber nicht die einzigen Sünder. Auch die Reduzierung des Problems auf bestimmte Sportarten ist viel zu simpel gedacht. Was fehlt, ist ein Ansatz der höchsten Führungen, sich endlich an die Wurzel des Übels zu trauen. Längst müsste Schluss sein mit dem Rumgeeiere. Doch viel zu viel Geld auf viel zu vielen Ebenen sorgt dafür, dass Aufklärer als Nestbeschmutzer gesehen werden, die den eigenen Ast absägen. Das tun aber die, die nicht handeln, die Augen verschließen und vielleicht sogar mitverdienen am Betrug - wie inzwischen ja teilweise erwiesen. Helfen könnte auch das Bauchgefühl der Fans, welche Leistungen echt sind und welche menschlich kaum möglich. Man muss ja Vorsätze fürs neue Jahr fassen, oder?



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de