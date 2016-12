HUGO™ und IVO™ bringen Alexa Voice, Emotionalytics™ und künstliche Intelligenz zur Hubble Connected-Plattform, damit Verbraucher mit dem, was ihnen am wichtigsten ist, in Kontakt bleiben

Hubble Connected, die cloudbasierte Plattform von Binatone für das Emotional Home™, gibt mehrere neue Innovationen auf der CES bekannt, die das Erlebnis der Verbraucher in ihrer emotionalen Welt (Sands Expo in Tech West, Stand-Nr. 44354) neu gestalten. HUGO, die weltweit erste wirklich intelligente Kamera, wird zusammen mit IVO, einem integriertem Hub für die Haus-, Baby- und Haustier-Betreuung, erstmals präsentiert. Beide Lösungen sind mit einer Alexa-Voice-Schnittstelle ausgestattet.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161228005468/de/

Zu den weiteren aktuellen Entwicklungen im Rahmen der Partnerschaft von Binatone und Motorola gehören eine neue tragbare Überwachungslösung für Zuhause zusammen mit einer Reihe von neuen Smart Nursery-Produkten, dem True Wireless-Audiosystem und einer Palette von tragbaren Bluetooth- und Wi-Fi-Lautsprechern. Die Hubble Connected-Plattform führt Emotionalytics™ und viele andere neue Dienstleistungen und technologische Fortschritte ein, die dafür sorgen, dass Anwender mit dem, was ihnen am wichtigsten ist, in Kontakt bleiben.

HUGO und IVO, das weltweit erste intelligente Überwachungssystem für Zuhause mit künstlicher Intelligenz (AI) und Sprachsteuerung

Die intelligenten Monitore und Steuergeräte der Serien HUGO und IVO verfügen über Alexa-Sprachsteuerung, Affectiva Emotion AI und Dienste, die Inhalte für die ganze Familie bereitstellen, darunter Sportnachrichten und Wetterbericht, Nachrichten, beliebte Musik-Streaming-Dienste und Hörbücher. Die Innovationsleistung bringt auch eine neue Stufe der Überwachungssicherheit für das vernetzte Zuhause, denn HUGO bietet zum physischen Schutz der Privatsphäre ein motorisiertes "Augenlid", das jederzeit geschlossen werden kann.

HUGO ist kombiniert mit einem neuen intelligenten Viewer, IVO, der neben HD-Bildqualität auch Alexa-Sprachsteuerung und viele weitere Apps bereitstellt. IVP kann sogar Anrufe tätigen und Ihren Fernseher steuern.

HUGO und IVO arbeiten mit den anderen Monitoren und Geräten der Hubble Connected-Plattform perfekt zusammen.

Die neuesten Weiterentwicklungen auf der Hubble Connected-Plattform

Die aktuelle Hubble Connected-Plattform zeichnet sich durch modernste Software- und Hardware-Weiterentwicklungen aus, darunter Emotions- und Sound-Erkennung, Sprachbefehle, Haustier-Tracking, Fahrzeug-Telematik und künstliche Intelligenz. Eine verbesserte Videoplattform bietet schnelle Wiedergabe, definiert zonale Bereiche für Warnmeldungen und kann zwischen Bewegungen und Aktivitäten von Haustieren und Menschen unterscheiden. Die Sprachsteuerung für das vernetzte Zuhause baut auf der Alexa-Plattform von Amazon auf und bietet den Nutzern die Freiheit, die Dinge, die ihnen am wichtigsten sind, wie ihre Kleinen, per Freisprechfunktion zu kontrollieren, zu verfolgen und zu überwachen. Selbst das Herbeirufen von Hilfe ist möglich.

"Bei Hubble Connected handelt es sich um eine spannende, dynamische Plattform, die es den Nutzern ermöglicht, mit den wichtigen Menschen und Gegenständen, die sie am meisten schätzen, verbunden und nah zu bleiben", so Dino Lalvani, Chairman von Binatone Global, einem Schwesterunternehmen von Hubble Connected. "Hubble Connected ist ein Marktführer und diese neuen Entwicklungen angefangen bei der innovativen emotionalen künstlichen Intelligenz in HUGO bis hin zum ausgedehnten Netz von Herstellern, die Produkte entwickeln, die mit Hubble Connected arbeiten spiegeln die Konvergenz im Internet der Dinge wieder und lassen erneut unsere Plattform als erste Option für das intelligente Zuhause hervorstechen."

Neue Motorola-lizenzierte Produkte von Binatone

Einige neue Motorola-Produkte für das Emotional Home werden ebenfalls ausgestellt, darunter:

Motorola Orbit , ein komplett tragbarer wetterfester 1080p-Home-Monitor mit einer Akkulaufzeit von bis zu drei Monaten, der sowohl Hubble Connected als auch SD-Kartenspeicher verwendet, damit seine Funktion selbst bei WLAN- oder Stromausfall gewährleistet ist.

, ein komplett tragbarer wetterfester 1080p-Home-Monitor mit einer Akkulaufzeit von bis zu drei Monaten, der sowohl Hubble Connected als auch SD-Kartenspeicher verwendet, damit seine Funktion selbst bei WLAN- oder Stromausfall gewährleistet ist. die preisgekrönte Smart Nursery-Reihe von Motorola Diese intelligenten Baby-Monitore mit Schlaf-Analyse-Funktion, Traummaschinen, Luftbefeuchtern, intelligenten Waagen und anderem mehr sind alle mit der Hubble Connected-Plattform vernetzt. Eltern können ihre Baby-Umgebung leicht überwachen und steuern und auch das Wachstum, Schlafmuster und Wohlergehen ihres Kindes nachhalten.

Diese intelligenten Baby-Monitore mit Schlaf-Analyse-Funktion, Traummaschinen, Luftbefeuchtern, intelligenten Waagen und anderem mehr sind alle mit der Hubble Connected-Plattform vernetzt. Eltern können ihre Baby-Umgebung leicht überwachen und steuern und auch das Wachstum, Schlafmuster und Wohlergehen ihres Kindes nachhalten. eine erweiterte Serie von Motorola VerveLife -Geräten Zu diesen drahtlosen, tragbaren und wasserdichte Geräten gehören die neuen VerveOnes True Wireless-Ohrhörer und die neue VerveCam mit Live-Streaming, die alle mit der Hubble Connected-Plattform vernetzt sind, um eine optimale Steuerung und besseren Ausstauch zu ermöglichen.

-Geräten Zu diesen drahtlosen, tragbaren und wasserdichte Geräten gehören die neuen VerveOnes True Wireless-Ohrhörer und die neue VerveCam mit Live-Streaming, die alle mit der Hubble Connected-Plattform vernetzt sind, um eine optimale Steuerung und besseren Ausstauch zu ermöglichen. eine neue Signature-Serie von Motorola mit tragbaren Bluetooth- und WLAN-Lautsprechern, die von der langjährigen Erfahrung von Motorola mit drahtloser Technologie und modernstem Design inspiriert wurden.

Über Hubble Connected

Hubble macht es Ihnen mithilfe von Live-Video-Streaming und zeitnahen intelligenten Benachrichtigungen ganz einfach, mit den Menschen, Orten und Haustieren, die Ihnen am wichtigsten sind, von überall her in Kontakt zu bleiben. Hubble ist auch die erste Platform-as-a-Service für das vernetzte Zuhause. Hubble bietet ein komplettes SDK- und API-Einbindungsdokumentations- und Referenzkonzept und ermöglicht führenden Marken und Hardware-Herstellern die schnelle Einbindung und Vernetzung neuer Produkte mit der Cloud.

Über Binatone

Binatone ist ein führender Anbieter von innovativer Unterhaltungselektronik und Lifestyle-Produkten für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter Baby-Betreuung, Haustiere und Vernetzung der Familie zu Hause. Binatone ist ein offizieller Motorola-Lizenznehmer und verkauft auch Unterhaltungselektronik unter den Marken AEG, Binatone und iDECT. Im Rahmen eines größeren Wechsels zu durchgehenden IoT-Lösungen wurde Hubble 2014 zu einem Teil der Binatone-Gruppe.

Weitere Informationen finden Sie unter www.binatoneglobal.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161228005468/de/

Contacts:

Duffy Shanley

Annette Maggiacomo, 401-278-4441

amaggiacomo@duffyshanley.com

oder

Margit Malacrida, 401-278-4433

mmalacrida@duffyshanley.com