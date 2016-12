Zu den im Rahmen der erweiterten Media Days-Veranstaltungsreihe präsentierten Unternehmen gehören FCA US LLC, Faraday Future und Carnival Corp.

Die Consumer Technology Association (CTA)™ gab heute die Aufnahme von sieben zusätzlichen Pressekonferenzen in das Programm der CES Media Days bekannt. Während im Rahmen der Media Days zuvor an einem Tag Aussteller-Pressekonferenzen abgehalten wurden, sind 2017 zwei Tage vorgesehen. Die Media Days beginnen um 13.00 Uhr am Dienstag, den 3. Januar.

Große und kleine Unternehmen aus der traditionellen und nicht-traditionellen Technologie-Branche führen im Rahmen der CES ihre neuestens Innovationen auf dem Weltmarkt ein. Ein erstes Media Days-Veranstaltungsaufgebot wurden am 3. November bekannt gegeben. Seitdem wurden die folgenden Events hinzugefügt:

1. Media Day

Dienstag, 3. Januar

8.30-11.00 Uhr

Nevada Panel

13.00 13:45 Uhr

FCA US LLC

14.00 14:45 Uhr

Huawei Consumer Business Group

18.00 Uhr

Faraday Future

2. Media Day

Mittwoch, 4. Januar

10.00 10:45 Uhr

Continental Automotive Systems

17.00 17:45 Uhr

Carnival Corporation

22.00 Uhr

Formula E Street Demo

Eine vollständige Auflistung mit näheren Informationen zu allen CES-Medienveranstaltungen, darunter die CTA Market Research Sessions 2017 Tech Trends to Watch und Exploring the Global Consumer Tech Industry sowie die CES Unveiled Las Vegas finden Sie in der Rubrik Official Media Events unter CES.tech.

LOGISTISCHE HINWEISE

Ein kostenfreier Shuttlebus-Service wird an beiden Media Days zwischen ausgewählten offiziellen CES-Hotels und dem Mandalay Bay zur Verfügung stehen.

Mittagessen wird registrierten CES-Medien im Mandalay Bay Press Room (South Convention Center, Ebene 2, Breakers Ballroom) am 2. Media Day (4. Januar) ab 11:30 Uhr angeboten.

Alle Presseraumörtlichkeiten und Öffnungszeiten der CES 2017 sind online abrufbar.

Die Ausstellungshallen der CES 2017 werden am Donnerstag, den 5. Januar 2017, ab 10.00 Uhr geöffnet sein. Besuchen Sie CES.tech für weitere Informationen über die CES.

Bitte machen Sie sich mit den aktualisierten CES-Sicherheitsmaßnahmen vertraut, die Sie unter CES.tech finden, darunter die Sicherheitskontrollstellen für Taschen, Taschenbeschränkungen und Ausnahmen sowie die Stellen auf der CES 2017, an denen die Teilnehmerausweise abgeholt werden können.

Hinweise an Redakteure: Die offizielle Bezeichnung der globalen Technologieveranstaltung lautet "CES Bitte verwenden Sie nicht die Bezeichnung "Consumer Electronics Show" oder "International CES", wenn Sie sich auf die Veranstaltung beziehen.

Über die CES:

Die CES ist das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Sie dient Innovatoren und bahnbrechenden Technologieunternehmen seit 50 Jahren als Erprobungsfeld - die globale Bühne, auf der die Innovationen der nächsten Generation dem Markt vorgestellt werden. Als die größte praxisnahe Veranstaltung ihrer Art stellt die CES alle Aspekte der Branche ins Rampenlicht. Da sie sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM befindet und von dieser organisiert wird, führt sie Wirtschaftsführer und Vordenker aus aller Welt auf einem Forum zusammen. Hier finden Sie Video-Highlights der CES. Folgen Sie der CES im Internet unter CES.tech und in den sozialen Medien.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA)TM ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie mit einem Marktvolumen von 287 Milliarden US-Dollar vertritt. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und organisiert die CES, das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

