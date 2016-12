NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Christian Schmidt / Schweinefleisch

Aufgewärmt hat der Minister das Thema "Schweinefleisch", stets ein Aufreger. Weil manche Kantinen auch aus Rücksicht auf muslimische Kinder darauf verzichten, startete die CDU in Kiel eine "Schweinefleisch-Offensive". Schmidt will eine Auswahl zwischen Schwein, Rind, Fisch oder Vegetarischem... als ob alle (oft kleinen) Kantinen oder Lieferanten das täglich bieten könnten. Der Fleischkonsum geht ohnehin zurück, was nicht zum Untergang des Abendlands führt, aber manchen Landwirt oder Fleischproduzenten trifft. In deren Interesse, als Lobbyist, sprach Schmidt, kaum im Interesse der Verbraucher, die eines wenig schätzen: Vorschriften oder Verbote in Sachen Ernährung./yyzz/DP/mis

AXC0016 2016-12-29/05:35