EUROZONE - Egal ob Streit über Griechenlands Rettungsprogramm oder wirtschaftliche Probleme in Italien - derzeit mehren sich die Krisenzeichen für den Euro-Raum. Die Bundesregierung ist darüber besorgt, auch wenn sie es öffentlich nicht äußert. So registriert man in Berlin, dass es im sogenannten "Target-2-System" der Europäischen Zentralbank (EZB) wieder Ausschläge gibt wie auf dem Höhepunkt der Euro-Krise im Jahr 2012. Das System wickelt den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zwischen den nationalen Notenbanken ab und gilt als Krisen-Gradmesser. Die Verbindlichkeiten der italienischen Notenbank sind auf den Höchststand von 358,6 Milliarden Euro gestiegen. Gleichzeitig haben die Forderungen der Bundesbank zugenommen. (Handelsblatt S. 1)

USA - Donald Trump wird als US-Präsident eine neue Runde des globalen Steuerdumpings einläuten. Das ist eine von vielen Befürchtungen. Doch je länger sich Ökonomen mit der Ankündigung beschäftigen, die Unternehmenssteuern auf 15 Prozent zu senken, desto häufiger kommen sie zu dem Ergebnis: Trumps Ideen sind gar nicht so schlecht. (Handelsblatt S. 11)

FRAUENQUOTE - Ein Jahr nach Inkrafttreten der gesetzlichen Frauenquote ist der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der börsennotierten Unternehmen gestiegen. Das geht aus einem Bericht von Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) hervor, der dem Bundeskabinett vorgelegt werden soll. Demnach stieg der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der gesetzlich zur Quote verpflichteten Unternehmen in diesem Jahr von 23,3 auf 27,5 Prozent. (Funke Mediengruppe)

ABGELTUNGSTEUER - Die Einführung der Abgeltungsteuer im Jahr 2009 war für den Bund ein gutes Geschäft. Er hat auf diese Weise mehr Geld eingenommen, als wenn er an der bis zum Jahr 2008 üblichen Besteuerung der Kapitalerträge nach dem normalen Einkommensteuertarif festgehalten hätte. Das zeigen Berechnungen des Bundesfinanzministeriums. In keinem der untersuchten Jahre wäre die alte Rechtslage für den Fiskus ergiebiger gewesen. Die nüchterne Faktenlage ist politisch mehr als brisant. Denn die Erkenntnis lautet: Mit der Abgeltungsteuer haben die Reichen mehr und nicht weniger Steuern bezahlt, wie stets behauptet wird. (FAZ S. 15)

UNTERNEHMEN - Die um sich greifenden Niedrig- und Negativzinsen haben Unternehmen in der ganzen Welt dazu getrieben, so viele Schulden zu machen wie noch nie. Vor allem am Anleihemarkt nahmen Unternehmen in diesem Jahr, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, enorme Summen auf, wie eine Aufstellung des Marktdatenanbieters Dealogic zeigt. Alles in allem wurden in der Welt demnach Anleihen über 6,6 Billionen Dollar begeben, mehr als die Hälfte davon von Unternehmen. Das waren mehr als im bisherigen Spitzenjahr 2006. (FAZ S. 23)

BANKEN - Europas Banken entlassen Mitarbeiter, arbeiten ineffizient oder zahlen Milliardenstrafen - so war das schon in diesem Jahr. 2017 könnte es für die Geldbranche noch viel schlimmer kommen. (Süddeutsche S. 17)

DAX - Nach einer Umfrage der FAZ trauen viele Finanzinstitute dem Dax im Jahr 2017 kaum Kurschancen zu - im Gegenteil. Das liegt nicht nur an der Politik. (FAZ S. 23)

MILCH - Nach zweijährigem Preistief hoffen die Milchbauern auf bessere Zeiten. Im kommenden Jahr dürfte der Preis für Milch deutlich steigen, erwartet der Deutsche Bauernverband. Am Terminmarkt könnten sich Landwirte schon Verkaufspreise von 35 Cent je Kilogramm Milch sichern. Im Sommer erhielten sie nur gut 20 Cent. (FAZ S. 15)

December 29, 2016

