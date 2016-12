BERLIN (dpa-AFX) - Die Linken haben der Bundesregierung vorgeworfen, die Armut von Kindern und Älteren in Deutschland gegeneinander auszuspielen. "Nach EU-weit gültigen Kriterien ist der Anteil von Einkommensarmen bei den Alten ähnlich hoch wie bei den Kindern", sagte der Linken-Rentenexperte Matthias W. Birkwald der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir haben ungefähr zwei Millionen arme Kinder und 2,7 Millionen Menschen in Altersarmut. Wir müssen beides bekämpfen." Grundsicherungsbezug sei nicht dasselbe wie Armut.

Birkwald kritisierte vor allem Finanzstaatssekretär Jens Spahn (CDU). Spahn hatte gesagt: "Die Armut im Alter ist derzeit nicht das größte Problem, im Gegenteil. Nur gut 3 Prozent der Über-65-Jährigen sind auf Grundsicherung angewiesen, während die Armut von Kindern bei 16 Prozent liegt." Auch Sozialministerin Andrea Nahles (SPD) hatte gesagt, das Ausmaß von Altersarmut dürfe nicht überschätzt werden, und auf die vielen Kinder mit Grundsicherung verwiesen.

"Es ist unwürdig, dass sich das sozialdemokratisch geführte Sozialministerium an den Versuchen beteiligt, die Altersarmut weg zu definieren", kritisierte Birkwald./bw/DP/zb

AXC0030 2016-12-29/06:49