TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Börsen wie auch der Aktienmarkt in Australien zeigen sich am Donnerstag von schwächeren Vorgaben der Wall Street nur wenig beeindruckt. Lediglich zu Anfang sorgten sie für etwas Druck auf die Kurse, ehe sich diese von ihren Tiefs lösten. Nur in Tokio geben die Aktien stärker nach, was in erster Linie dem Anstieg des Yen geschuldet ist. Der Nikkei-Index verliert 1,3 Prozent auf 19.147 Punkte. An den anderen Plätzen überwiegen dagegen meist moderate Kursgewinne. In Seoul legt der Kospi leicht zu nach deutlich besser als prognostiziert ausgefallenen Daten zur Industrieproduktion.

Am Tokioter Aktienmarkt geht das Kursdebakel bei Toshiba weiter. Nachdem der Kurs am Mittwoch um das maximale Tageslimit von 20 Prozent nachgegeben hatte, verliert er nun bei extrem hohen Umsätzen weitere knapp 17 Prozent. Toshiba hatte am Dienstag Abschreibungen in mehrstelliger Dollar-Milliardenhöhe auf das Nukleargeschäft seiner US-Tochter Westinghouse angekündigt, was Sorgen um die Existenz des Unternehmens schürt. Seit Wochenbeginn hat die Aktie 42 Prozent an Wert verloren.

Weil Toshiba zudem auf einer Beobachtungsliste der Börse stehe im Zusammenhang mit einem Bilanzierungsskandal 2015, dürfte es dem Unternehmen besonders schwer fallen, mutmaßlich benötigtes frisches Geld aufzutreiben, beispielsweise über eine Kapitalerhöhung, heißt es. Medienberichten zufolge soll Toshiba Gespräche mit Banken aufgenommen haben, bei denen es auch um einen Tausch von Anleihen in Aktien gehen soll.

Airbagaktie-Takata mit Kurssprung

Kräftig aufwärts geht es unterdessen für die Aktie des Airbag-Herstellers Takata. Sie legt um über 16 Prozent zu nach einem Bericht, wonach das Unternehmen kurz vor einer Einigung stehen soll im Zusammenhang mit dem Vorwurf kriminellen Fehlverhaltens, nachdem gerissene Airbags Ursache für mehrere Todes- und Verletztenfälle waren. Beobachter erwarten, dass Takata deswegen eine Strafzahlung von bis zu 1 Milliarde Dollar leisten dürfte.

In Schanghai stützen kräftige Kursgewinne in den Sektoren Kohle, Mineralien und Maschinenbau den Markt. Hintergrund seien jüngste offizielle Daten, wonach die Gewinne in der Industrie im November um 14,5 Prozent gestiegen sind, deutlich stärker als im Monat zuvor. China Shenhua Energy legen um 3 Prozent zu, Yanzhou Coal Mining um 2,9, Zhongrun Resources Investment um 4,2 und Riyue Heavy Industry sogar um 10 Prozent.

In Hongkong steigt der Kurs des Schwergewichts Tencent weiter, diesmal um 2,6 Prozent. Das Unternehmen hat eine neue App angekündigt für sein Textnachrichtenprogramm WeChat, das für Kursfantasie sorgt.

Dollar schwächelt

Am Devisenmarkt gibt der Dollar auf breiter Front nach, zum Yen fällt er auf 116,63 nach Ständen um 117 im späten US-Geschäft und 117,50 zur gleichen Vortageszeit. Ein festerer Yen ist negativ für japanische Exportunternehmen, weshalb beispielsweise Aktien aus dem Autosektor zu den größeren Verlierern gehören. "Das ist mehr eine Dollarschwäche als eine Yen-Stärke", sagt Masahi Murata, Währungsexperte bei Brown Brothers Harriman und weiter: "Die Anleger werden nach der Dollarrally einfach etwas vorsichtiger".

Aufregung gab es zwischenzeitlich um den Yuan. Offenbar aufgrund eines Fehlers war auf einem Bloomberg-Terminal ein Dollar-Kurs von über 7 Yuan gezeigt worden, worauf die chinesische Notenbank via Twitter sofort reagierte und betonte, der Dollarkurs liege stabil in der Spanne 6,9500 bis 6,9666 Yuan.

Am Ölmarkt zeigen sich die Preise im Vergleich zum späten US-Handel wenig verändert und damit wenig beeindruckt von den neuesten Daten des American Petroleum Institute. Demnach sind die wöchentlichen Ölvorräte stark gestiegen, allerdings begleitet von einem ebenfalls starken Rückgang der Benzinvorräte. Brentöl kostet 56,12 Dollar.

Der Goldpreis tendiert weiter eher nach oben. Dabei bekommt er Unterstützung vom leichteren Dollar, der das Gold für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger macht. Die Feinunze kostet 1.149 Dollar, das sind über 7 Dollar mehr als im späten US-Geschäft.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.691,40 +0,11% +7,47% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.147,50 -1,31% +0,60% 07:00 Kospi (Seoul) 2.025,60 +0,05% +3,28% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.109,14 +0,22% -12,15% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 21.735,57 -0,10% -1,55% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.885,26 -0,45% +0,09% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.633,61 +0,20% -3,48% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:30 % YTD EUR/USD 1,0461 +0,4% 1,0418 1,0469 -3,7% EUR/JPY 122,05 +0,1% 121,93 123,03 -4,3% EUR/GBP 0,8542 +0,2% 0,8524 0,8519 +16,0% GBP/USD 1,2247 +0,2% 1,2222 1,2287 -17,0% USD/JPY 116,67 -0,3% 117,04 117,52 -0,6% USD/KRW 1208,75 -0,2% 1211,65 1209,52 +2,8% USD/CNY 6,9594 +0,1% 6,9594 6,9546 +7,2% USD/CNH 6,9753 +0,0% 6,9743 6,9570 +6,2% USD/HKD 7,7574 -0,0% 7,7579 7,7579 +0,1% AUD/USD 0,7206 +0,4% 0,7180 0,7213 -1,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,75 54,06 -0,6% -0,31 +20,5% Brent/ICE 56,18 56,22 -0,1% -0,04 +22,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.149,00 1.141,50 +0,7% +7,50 +8,3% Silber (Spot) 16,19 16,08 +0,7% +0,11 +17,1% Platin (Spot) 907,05 901,00 +0,7% +6,05 +1,7% Kupfer-Future 2,50 2,49 +0,2% +0,01 +15,9%

