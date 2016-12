Von Nathan Olivarez-Giles

NEW YORK (Dow Jones)--Die verkaufsstarke Woche vor Weihnachten dürfte für die beiden Rivalen Apple und Samsung Electronics im Rahmen der üblichen Entwicklungen verlaufen sein. Am Mittwoch veröffentlichte der Yahoo-Dienst Flurry Analytics seinen Bericht, welche Smartphones und Tablets in der Zeit vom 19. bis 25. Dezember erstmals aktiviert wurden. Wie im Vorjahr bleiben Apple und Samsung die Marktführer vor Wettbewerbern wie Huawei, LG, Amazon und Motorola. Dabei ging es weder dramatisch aufwärts noch abwärts.

Apple stellte in der untersuchten Zeit mit 44 Prozent die Mehrheit der aktivierten Geräte. Samsung kam mit seinen Smartphones und Tablets auf 21 Prozent, wie Flurry berichtet. Der Dienst ermittelt nur, wie viele Geräte eingeschaltet wurden, die tatsächlichen Verkaufszahlen können davon abweichen. Apple hatte im Vorjahr einen Marktanteil von 49,1 Prozent für sich reklamiert und Samsung von 19,8 Prozent.

Insgesamt setzte sich damit der Trend aus den Vorjahren fort. Für Apple ging es bei den Geräteaktivierungen abwärts von 51,3 Prozent im Jahr 2014; für Samsung dagegen aufwärts: Die Koreaner waren 2014 nur auf 17,7 Prozent gekommen. Das neuerliche Wachstum ist eine Überraschung, nagte doch der weltweite Rückruf des Edel-Smartphones Galaxy Note 7 an der Reputation des koreanischen Elektronikkonzerns.

Analyst Stephen Baker stellte fest, dass die Kunden Samsung treu geblieben seien und statt ein Note 7 eben ein anderes Gerät aus der Modellpalette der Koreaner gekauft hätten. Der nächstgrößere Wettbewerber Huawei kam nur auf 3 Prozent. Das zeige, dass Samsung es auch bei Android Geräten schaffe, sich die Wettbewerber vom Hals zu halten.

