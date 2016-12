FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - RUNTER - Nach Rückschlägen an der Wall Street und in Japan dürfte auch der Dax am Donnerstag vor Silvester etwas tiefer starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor der Eröffnung 0,37 Prozent niedriger auf 11 432 Punkte.

USA: - VERLUST - Der Dow Jones Industrial muss beim Ringen um das Erreichen der 20 000-Punkte-Marke zurückstecken. Mit einem Verlust von 0,56 Prozent entfernte sich der weltweit bekannteste Aktienindex am Mittwoch von der seit Tagen ins Visier genommenen Schwelle und fiel sogar unter 19 900 Zähler. Zum Schluss standen noch 19 833,68 Punkte auf dem Kurszettel. Im Handelsverlauf waren enttäuschende Konjunkturdaten bekannt geworden: Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe war im November überraschend gesunken.

ASIEN: - RUNTER - Asiens Börsen sind der Wall Street am Donnerstag überwiegend ins Minus gefolgt. Insbesondere in Japan ging es abwärts, wo der Nikkei 225 ein gutes Prozent verlor. Der Yen hatte gegenüber dem Dollar an Wert zugelegt, was Japans Unternehmen den Export erschwert. Chinas Märkte auf dem Festland und in Hongkong büßten dagegen bis zum späten Handel nur minimal ein.

DAX 11.474,99 0,02% XDAX 11.443,07 -0,14% EuroSTOXX 50 3.278,72 0,01% Stoxx50 3.010,85 0,34% DJIA 19.833,68 -0,56% S&P 500 2.249,92 -0,84% NASDAQ 100 4.926,29 -0,80% Nikkei 225 19.145,14 -1,3% (Schlussstand)

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN: - GEWINNE - Der Bund-Future dürfte mit leichten Kursgewinnen eröffnen und sich dann zwischen 163,50 und 164,75 bewegen, schrieb Dirk Gojny von der National-Bank am Donnerstagmorgen.

Bund-Future 164,22 0,09%

DEVISEN: - EURO ÜBER 1,04 DOLLAR - Der Eurokurs hat bis zum Donnerstagmorgen kontinuierlich zugelegt und damit die Verluste vom Vortag ausgeglichen. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0460 US-Dollar, nachdem sie am Mittwoch bis auf 1,0372 Dollar abgerutscht war. Händler verwiesen auf das geringe Handelsvolumen, was die Kursentwicklung anfällig für zufällige Bewegungen mache.

(Alle Kurse 7:10 Uhr) Euro/USD 1,0460 0,50% USD/Yen 116,67 -0,45% Euro/Yen 122,05 0,06%

ROHÖL - BILLIGER - Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 56,11 US-Dollar. Das waren elf Cent weniger als zum Handelsschluss am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar fiel um 30 Cent auf 53,76 Dollar.

AXC0037 2016-12-29/07:28