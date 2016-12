Bern - Seit gestern Mittwoch und bis am 7. April läuft die Referendumsfrist für das Gesetz, mit dem die SVP-Zuwanderungsinitiative umgesetzt wird. Eine Unterschriftensammlung hat der Politologe und SP-Mann Nenad Stojanovic als Einzelperson lanciert.

Auf Twitter veröffentlichte der an der Universität Luzern tätige Politologe Stojanovic am Mittwoch einen Unterschriftenbogen. Er handle als Bürger und ohne Unterstützung einer Partei, sagte er zu "Tages-Anzeiger" und "Der Bund". "Das Volk soll entscheiden können", schrieb der Tessiner zu seiner Motivation in einer E-Mail auf Anfrage ...

