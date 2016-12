gategroup übernimmt Servair und schafft klaren Weltmarktführer

gategroup übernimmt am 1. Januar 2017 die Kontrolle über Servair

Gemeinsame Präsenz in 50 Ländern. An 200 Standorten und mit 39'000 Mitarbeitenden werden mehr als 300 Fluggesellschaften als Kunden bedient

Jahresumsatz nach Übernahme von mehr als CHF 4,4 Milliarden erwartet

ZÜRICH, 29. Dezember 2016 - Am 30. Mai 2016 trat Air France in Exklusivverhandlungen mit HNA Group (HNA) über den Verkauf ihrer Flugverpflegungseinheit Servair und die Übertragung der operative Kontrolle mit dem Ziel den Weltmarktführer im Flugverpflegungsgeschäft zu schaffen.



Im Anschluss an die Übernahme von gategroup durch HNA am 22. Dezember 2016 tritt jetzt gategroup in die Vereinbarung ein und übernimmt die Kontrolle über Servair zum 1. Januar 2017. gategroup erwirbt 50% minus 1 Aktie an Servair zu einem Unternehmenswert von EUR 237.5 Millionen (auf 50% Basis). Die Übernahme wird ausschliesslich durch gategroup finanziert, anfänglich durch eine Brückenfinanzierung, welche im ersten Halbjahr 2017 durch eine Kapitalmarkttransaktion abgelöst werden soll.



Die Integration von Servair und gategroup führt zu einem nie da gewesenen Angebot im Bordverpflegungsgeschäft, welches mehr als 300 Fluggesellschaften als Kunden an mehr als 200 Standorten mit 39'000 Angestellten bedient. Servair wird das globale Netzwerk von gategroup mit einer starken Präsenz in Frankreich und Afrika ergänzen. Der erwartete Jahreskonzernumsatz nach Übernahme liegt bei mehr als CHF 4,4 Milliarden.

Die Übernahme unterstützt die Gateway-2020-Strategie von gategroup indem sie es möglich macht, Kunden an einer unübertroffenen Anzahl von Standorten zu bedienen, die kulinarische Kompetenz und das Bordverkaufsangebot zu stärken sowie in schnell wachsende Märkte in Afrika und Asien zu expandieren.



Xavier Rossinyol, Chief Executive Officer von gategroup kommentiert: "Wir heissen Servair und seine Mitarbeitende herzlich willkommen in einer Partnerschaft, welche für beide Seiten höchst vorteilhaft sein wird. Die neue Gruppe wird die gemeinsamen Kompetenzen von Servair und gategroup nutzen und über das globalste Netzwerk der Welt verfügen, um unseren Kunden besser dienen zu können. Wir werden als eine Gruppe mit einer globalen Führung tätig sein. Mit diesem neuen Schritt werden wir die Strategie von Effizienzsteigerungen und Wachstum weiter beschleunigen."



Im Rahmen der Übernahme fungieren Lazard als Finanzberater und Bredin Prat als Rechtsberater von gategroup.





Kontakt

Dagmara Robinson

Corporate Communication and Investor Relations

(invest@gategroup.com: mailto:invest@gategroup.com)

+41 44 533 70 32

Über gategroup

gategroup ist ein führender und weltweit tätiger Anbieter von Onboard-Dienstleistungen für Unternehmen imBereich Passagierbeförderung. Das Unternehmen ist auf folgende Bereiche spezialisiert: Catering und Hospitality; Versorgung und Logistik; Onboard-Produkte und Dienstleistungen. 2015 erzielte gategroup einen Umsatz von total CHF 3,0 Mrd. und ein adjustiertes EBITDA von CHF 169,4 Mio. Das Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit über 28"000 Mitarbeitende. Für weitere Informationen: (www.gategroup.com: http://www.gategroup.com)

Über Servair

Servair ist der führende Betreiber in Frankreich und Afrika im Geschäft mit Verpflegung und Reinigung für Fluggesellschaften. Als Nummer vier weltweit bietet Servair zusammen mit Partnern und Tochtergesellschaften eine Reihe von wesentlichen Dienstleistungen für den Luftverkehr und den Komfort der Passagiere an rund 44 Flughäfen auf der ganzen Welt. Seine Anforderungen an Qualität und Know-how haben Servair zu einer treibenden Kraft für seine 120 Firmenkunden werden lassen, deren Angebot an die Passagiere es zu verbessern hilft, unter strikter Einhaltung der Anforderungen der Transportvorschriften. Für weitere Informationen: (www.servair.fr: http://www.servair.fr)





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält vorausschauende Aussagen und andere Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt. Wörter wie «glauben», «vorhersehen», «planen», «erwarten», «projizieren», «schätzen», «beabsichtigen», «anstreben», «annehmen», «könnte», «wird», «dürfte» und ähnliche Ausdrücke weisen auf solche vorausschauenden Aussagen hin. Derartige Aussagen werden auf der Grundlage von Annahmen und Erwartungen gemacht, die wir zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des vorliegenden Dokuments für angemessen halten, die sich jedoch als falsch erweisen können und einer Reihe erheblicher Ungewissheiten unterliegen, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in vorausschauenden Aussagen zum Ausdruck kommen. Zu diesen Unsicherheitsfaktoren gehören Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, Veränderungen der Nachfrage nach unseren Produkten, Veränderungen der Nachfrage nach oder des Preises für Öl, Terrorismusgefahr, Krieg, geopolitische oder andere äussere Erschütterungen der Airline-Branche, Risiken von erhöhtem Wettbewerb, Risiken der Fertigung und der Produktentwicklung, Verlust von wichtigen Kunden, Veränderungen gesetzlicher Bestimmungen, in-und ausländische Risiken im Hinblick auf Politik und Gesetzgebung, Risiken im Zusammenhang mit Aktivitäten im Ausland, Wechselkurschwankungen und Währungskontrollen, Streiks, Embargos, wetterbedingte Risiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten. Daher sollten sich Investoren und potenzielle Investoren nicht uneingeschränkt auf diese vorausschauenden Aussagen verlassen. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Aktualisierung von vorausschauenden Aussagen oder für eine Aktualisierung der Gründe, aus denen die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen können, die in diesen vorausschauenden Aussagen vorhergesehen wurden, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.



Hinweis: Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen übersetzter Versionen dieser Veröffentlichung ist die englische Version massgeblich.