Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Russland und Südkorea bleiben die Börsen wegen eines Ausgleichstags für Silvester geschlossen. In Großbritannien und Australien finden verkürzte Börsensitzungen statt. In den USA endet nur der Anleihehandel früher.

TAGESTHEMA

Die USA erlauben Lanxess die milliardenschwere Übernahme des US-Unternehmens Chemtura. Dies berichtet die Zeitung Rheinische Post. "Seit wenigen Tagen steht fest, dass die US-Kartellbehörden keine Einwände gegen die Übernahme von Chemtura haben. Das bringt uns der Übernahme ein gutes Stück näher", sagte Lanxess-Chef Matthias Zachert der Zeitung. Jetzt stünden noch die kartellrechtlichen Zustimmungen in China und der EU aus. "Vor allem müssen die Chemtura-Aktionäre noch zustimmen. Das ist für Anfang Februar geplant." Zugleich kann sich Zachert weitere Übernahmen vorstellen. Lanxess hatte im September 2016 die Übernahme von Chemtura für 2,4 Milliarden Euro angekündigt.

DIVIDENDENABSCHLAG

Braas Monier 0,64 Euro BT Group 0,48 Pence

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 10:00 EZB, Geldmenge M3 November PROGNOSE: +4,5% gg Vj zuvor: +4,4% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,6% gg Vj zuvor: +4,8% gg Vj - US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 265.000 zuvor: 275.000

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:00 IT/Auktion 0,35-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2021 im Volumen von 2,0 bis 2,5 Mrd EUR Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Dezember 2026 im Volumen von 1,0 bis 1,5 Mrd EUR Auktion 7,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit November 2026 im Volumen von 500 Mio bis 1,0 Mrd EUR Auktion variabel verzinslicher Anleihen mit Laufzeit Februar 2024 im Volumen von 1,25 bis 1,75 Mrd EUR

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.245,80 +0,02% Nikkei-225 19.145,14 -1,32% Shanghai-Comp. 3.103,59 +0,04% DAX 11.474,99 +0,02% DAX-Future 11.446,00 -0,13% XDAX 11.443,07 -0,14% MDAX 22.154,86 +0,06% TecDAX 1.811,42 +0,09% EuroStoxx50 3.278,72 +0,01% Stoxx50 3.010,85 +0,34% Dow-Jones 19.833,68 -0,56% S&P-500-Index 2.249,92 -0,84% Nasdaq-Comp. 5.438,56 -0,89% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,22 +14

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach negativen internationalen Vorgaben dürfte es zunächst nach unten gehen mit den Kursen. An Wall Street kam es nach schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten zum stärksten Tagesrückgang seit zwei Monaten. Damit erscheint ein Anstieg über die psychologisch wichtige Marke von 20.000 Punkten im Dow Jones erst einmal kein Thema mehr zu sein. Im Handel war von Ermüdungserscheinungen die Rede. "Das war's wohl für dieses Jahr", sagt ein Marktteilnehmer. Eine späte Jahresendrally in den noch verbleibenden zwei Handelstagen werde es wohl nicht mehr geben.

Rückblick: Wenig verändert - Gute Wirtschaftsdaten aus Italien, unter anderem zum Verbrauchervertrauen, schafften es nicht, die Börsen aus ihrer Lethargie an den letzten Handelstagen des Jahres herauszureißen. Immerhin scheint die Bankenkrise in Italien die Stimmung der Verbraucher dort nicht stärker zu belasten. Gleichwohl bleibt das Thema Bankenrettung weiter hoch auf der Agenda, zumal kaum noch Zeit bleibt, um die angeschlagene Banca Monte dei Paschi zu retten. Die Aktie war am Mittwoch weiterhin vom Handel ausgesetzt. Der Stoxx-Bankenindex gab um 0,5 Prozent nach. Gekauft wurden nochmals Papiere aus dem gut gelaufenen Rohstoff- und Stahlsektor, der um 3 Prozent zulegte. Seit Jahresbeginn ist der Sektor um fast 60 Prozent gestiegen. Fondsmanager nehmen solche Papiere oft noch in ihre Portfolios, um diese "aufzuhübschen". Der weiter anziehende Ölpreis drückte dagegen auf Fluglinien-Aktien. Lufthansa verloren 2,5 Prozent, für IAG ging es 2,8 Prozent nach unten und für Air France um 1,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Wenig verändert - Bei den Nebenwerten am fielen Braas Monier mit einem Kursverlust von 8,6 Prozent auf. Das war aber nur der Ausgabe von Gratisaktien im Zuge einer Kapitalerhöhung geschuldet. Statt 10 haben die Aktionäre nun elf Aktien des Ziegelherstellers in ihren Depots. Mit Siltronic (+2,3 Prozent) und Medigene (+6,8 Prozent) wurden im TecDAX zwei Titel gekauft, die in diesem Jahr überdurchschnittlich gut gelaufen sind. Gesucht waren auch erneut GFT Technologies, die bereits am Vortag mit Kursgewinnen herausstachen. Diesmal ging es ohne neue Nachrichten um 6,3 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,3% auf 11.443 Punkte

Der nachbörsliche Handel sei ereignisarm verlaufen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Die SGL-Carbon-Aktie fiel um 1 Prozent zurück, nachdem sie im regulären Geschäft viereinhalb Prozent gutgemacht hatte.

USA / WALL STREET

Leichter - Die US-Börsen zeigten nach der jüngsten Rekordserie Anzeichen von Ermüdung. Der erhoffte Anlauf auf die runde 20.000er Marke im Dow-Jones-Index wurde erst einmal vertagt. Für etwas Verstimmung sorgten enttäuschende Daten aus dem Immobiliensektor. Vor allem Technologie-, Banken- und Autowerte standen auf den Verkaufslisten. Allerdings blieben die Umsätze kurz vor Jahresende erneut gering und auch Impulse waren Mangelware. Aktien der Rohstoffbranche waren zunächst gesucht, weil die Preise für Metalle und Öl jüngst wieder gestiegen waren. Doch im späten Geschäft konnte sich auch dieser Sektor der Verkaufswelle nicht entziehen. Im Dow drehten Exxon und Chevron ins Minus, der S&P-Rohstoffsektor fiel um 1 Prozent. Im Technologiesektor gaben Qualcomm 2,2 Prozent nach, nachdem die südkoreanische Kartellbehörde eine Strafe von 852,9 Millionen Dollar gegen den Chiphersteller verhängt hat. Anthera Pharmaceuticals brachen um gut 63 Prozent ein. Ein wichtiges Medikament verfehlte in der Studienphase 3 den primären Endpunkt. Am Anleihemarkt legten die Notierungen mit den fallenden Aktienkursen zu. Die Rendite der zehnjährigen Papiere sank um 5 Basispunkte auf 2,51 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.24 Uhr EUR/USD 1,0454 +0,4% 1,0418 1,0395 EUR/JPY 121,95 +0,0% 121,93 122,27 EUR/CHF 1,0725 +0,1% 1,0712 1,0711 GBP/EUR 1,1714 -0,0% 1,1731 1,1763 USD/JPY 116,64 -0,3% 117,04 117,63 GBP/USD 1,2248 +0,2% 1,2222 1,2228

Der Dollar zeigte im US-Handel am Mittwoch Stärke, eher er im Späthandel etwas zurückkam. Der Euro, der im frühen Handel noch bei 1,0480 Dollar lag, fiel knapp unter die Marke von 1,04 Dollar zurück und erholte sich im späten Geschäft nur leicht. Auch zum Yen und zum Pfund zog die US-Devise an, das Pfund fiel auf ein Achtwochentief, zusätzlich belastet von der Unsicherheit um den Brexit. Devisenhändler verwiesen auf die überraschend guten Daten zum US-Verbrauchervertrauen vom Dienstag. Der entsprechende Index notierte auf dem höchsten Stand seit 15 Jahren. Analysten erwarten, dass der Dollar noch stärker aufwerten und neue Hochs erreichen wird, getragen von Erwartungen an eine steigende Inflation, höhere Zinsen und das Konjunkturprogramm, das der künftige US-Präsident Donald Trump versprochen hat. Im asiatisch dominierten Geschäft am Donnerstag gibt der Dollar weiter nach. Händler sprechen von Ermüdungserscheinungen nach der jüngsten starken Aufwertung.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,76 54,06 -0,6% -0,30 +20,6% Brent/ICE 56,17 56,22 -0,1% -0,05 +22,2%

Etwas fester - Der Preis für ein Barrel Leichtöl der US-Sorte WTI stieg im US-Geschäft um 0,3 Prozent auf 54,06 Dollar. Hier stützte weiter die Aussicht auf eine weltweite Produktionsbegrenzung. In Asien zeigen sich die Preise am Donnerstag wenig verändert und damit wenig beeindruckt von den neuesten Daten des American Petroleum Institute. Demnach sind die wöchentlichen Ölvorräte stark gestiegen, allerdings begleitet von einem ebenfalls starken Rückgang der Benzinvorräte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.147,95 1.141,50 +0,6% +6,45 +8,2% Silber (Spot) 16,14 16,08 +0,4% +0,06 +16,8% Platin (Spot) 905,50 901,00 +0,5% +4,50 +1,6% Kupfer-Future 2,50 2,49 +0,2% +0,01 +16,0%

