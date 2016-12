Frankfurt am Main - Der Eurokurs ist am Donnerstag im frühen Handel gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0457 USD gehandelt. Am Mittwochnachmittag war der Euro noch unter die Marke von 1,04 USD gefallen. Auch gegenüber dem Franken machte der Euro an Boden gut und kostet aktuell 1,0726 nach 1,0709 CHF am Vorabend. Der US-Dollar notiert derweil tiefer auf 1,0256 (1,0281) CHF.

