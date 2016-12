Rohstoffwerte sind gefragt. 2016 stieg die Aktie von ThyssenKrupp um rund 25 Prozent an. Mit einem Mini Future Long auf ThyssenKrupp kann sich bei weiter steigenden Kursen auf kurze Sicht eine Trend-Chance von 105 Prozent ergeben. Im Update: Fresenius, Beiersdorf, Deutsche Telekom, Henkel.

ThyssenKrupp behauptete sich 2016 als einer der Gewinner. Um rund 25 Prozent legte die Aktie im laufenden Jahr zu. Händler verwiesen darauf, dass sich die Rohstoffpreise zuletzt deutlich erholten und auch nächstes Jahr steigen könnten. Für Stahl kündigte Konkurrent ArcelorMittal bereits an, seine EU-Preise erhöhen zu wollen. Auch das vom designierten US-Präsidenten Donald Trump angekündigte Konjunkturprogramm lässt die Branche hoffen. Während meist die Stahlsparte des Essener Konzerns im Fokus steht, richtet sich ThyssenKrupp stärker auf Aufzüge, Automobile und Anlagenbau aus. So soll ein neues Werk in Changzhou bereits ab 2017 für alle in China vertretenen Autobauer unter anderem elektrische Lenksysteme liefern. Hierfür werden in den nächsten vier Jahren jährlich 30 Millionen Neufahrzeuge in China erwartet.

ThyssenKrupp (Tageschart in Euro)

Charttechnisch befindet sich die Aktie von ThyssenKrupp seit Februar in einem Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 21,60 und 29 Euro beschrieben werden kann. Mit Abstand wird dieser auf der Unterseite von der ebenso ansteigenden 200-Tage-Linie bei derzeit 20,37 Euro begleitet. Nachdem die Notierungen die Unterseite mehrmals und zuletzt Ende November bestätigt hatten, gelang es ihnen, den Widerstandsbereich zwischen 22 und 22,50 Euro zu überwinden, der erstmals im April und wiederholt von August bis Oktober im Weg gestanden hatte, und ein neues Jahreshoch bei 24,34 Euro zu erreichen, was den höchsten Stand der Aktie seit Ende Juli 2015 darstellte. Darüber befindet sich das Vorjahreshoch bei 26,43 Euro, das steigenden Kursen innerhalb des dargestellten Trendkanals als kurzfristiges Ziel gelten kann.

ThyssenKrupp (Wochenchart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN CX8JHX) können risikofreudige Anleger, die von einer weiterhin steigenden ThyssenKrupp-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 6,7 überproportional davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 11,4 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...