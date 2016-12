Heute, am vorletzten Handelstag des Börsenjahres 2016, sieht es nach Kursabschlägen aus. Infolge schwacher Vorgaben aus den USA sehen wir den DAX zur Stunde bei 11.433 Punkten, rund 0,4% unter dem Vortagesschlusskurs. An der Wall Street musste der Dow Jones Industrial den Angriff auf die psychologische Marke bei 20.000 Zählern abbrechen. Auch beim S&P 500 sowie an der Technologiebörse Nasdaq ging es abwärts. Ausblick Am Nachmittag stehen in den Vereinigten Staaten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zur Veröffentlichung an. Interessant könnten auch die jüngsten Daten zu den US-Rohöllagerbeständen sein. Im Augenblick versucht der Ölpreis der Sorte WTI, den charttechnischen Widerstand bei 54,10 USD zu...

