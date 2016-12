Bonn - Die EZB hat auf ihrer Sitzung Anfang Dezember einige Änderungen zu ihrem Anleiheankaufprogramm beschlossen, so die Analysten von Postbank Research.Zum einen habe sie das Programm um neun Monate bis Ende 2017 verlängert. Gleichzeitig werde das monatliche Ankaufvolumen ab April 2017 von 80 Mrd. Euro auf 60 Mrd. Euro reduziert. Um das Problem der mangelnden Verfügbarkeit von Anleihen in einigen Marktsegmenten abzumildern, habe die Notenbank zudem die Ankaufkriterien teilweise aufgeweicht. So sollten von Anfang 2017 an auch Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von 1 Jahr (zuvor 2 Jahre) und einer Rendite unterhalb des Einlagensatzes (aktuell -0,40%) angekauft werden. Die Märkte hätten auf die EZB-Entscheidung moderat reagiert. Dies dürfte an der Erwartungshaltung des Marktes in Bezug auf Umfang und Laufzeit des Programms gelegen haben.

