FX-Quickcheck: EUR/USD Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe in den Vereinigten Staaten ist im November überraschend gesunken. Im Vergleich mit dem Vormonat sanken die schwebenden Hausverkäufe um 2,5%. Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,5% gerechnet, nach einem Plus von 0,1% im Oktober. Auf Jahressicht konnten die schwebenden Hausverkäufe im November um 1,4% zulegen, nach einem Plus von 0,2% im Vormonat. Die Zahl gilt nicht nur als wichtiger Indikator für den Immobilienmarkt, sondern auch als Frühindikator für die US-Wirtschaft insgesamt. Unterhalb des Tiefs vom 02. Januar 2003 bei 1,0335 trifft EUR/USD bei der runden Marke von 1,00 auf die nächste markante Unterstützung. Die nächsten wichtigen Widerstände...

