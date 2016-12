Topnews aus Deutschland Neuverschuldung sinkt Die Schulden der öffentlichen Haushalte in Deutschland sind im dritten Quartal um 0,3% bzw. 6,2 Mrd. Euro gegenüber dem Vorquartal auf 2.031,4 Mrd. Euro gesunken. Der Schuldenstand beträgt derzeit insgesamt 2,275 Bio. Euro. Die Verschuldung in Deutschland liegt damit bei rund 27.000 Euro pro Person. Die Schuldenuhr des Steuerzahlerbundes wird 2017 erstmals nur noch einen zweistelligen Zuwachs ausweisen. Er liegt bei 68 Euro pro Sekunde, nach 129 Euro in Jahr 2016. Grund für die steigenden Schulden sind offiziell die Bundesländer. Kommunen greifen vielfach auf kurzfristige Kassenkredite zurück. Dies wird bei der Schuldenberechnung jedoch nicht berücksichtigt, weil diese Posten in der langfristigen...

