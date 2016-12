DAX - Steigt heute die Volatilität an? (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: seitwärts /abwärts Rückblick: Der Deutsche Aktienindex scheiterte gestern erneut an die 11.480 Punkte-Marke, obwohl die Voraussetzungen sehr gut waren. Das Tageshoch wurde fast direkt nach Eröffnung bei 11.481 Punkten erreicht. Da Amerika am späten Nachmittag schwächelte, gab auch der DAX dann etwas an und schloss unter 11.450 Punkten. Charttechnischer Ausblick (Stand 8:25 Uhr) Da gestern Amerika nahe seinem Tagestief schloss und auch heute der Nikkei schwächelt, dürfte der DAX in die Knie gehen. Kurz nach Handelseröffnung notiert der Deutsche Aktienindex bei rund 11.420 Punkten. Somit scheint heute ein Ausbruch über 11.480...

