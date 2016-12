FMW-Redaktion

Das war ja auch schwer zu ertragen: weitgehende Bewegungslosigkeit im Dax seit gut zwei Wochen, die Bullen schienen so voll gefressen, dass sie sich vor Lethargie schon nicht mehr bewegen konnten. All das spielte sich in einer Handelsrange von 80 Punkten ab, Stillstand auf hohem Niveau gewissermaßen.

Aber nun ist plötzlich wieder Leben in der Bude: gestern der S&P mit dem schwächsten Handelstag seit Anfang Oktober, der Index handelt jetzt auf dem Tief, das wir im direkten Umfeld der hawkishen Fed-Sitzung gesehen hatten. Schwach vor allem die Gewinner der Trump-Rally, also Transport-Aktien und Nebenwerte, die im Russell2000 zusammengefasst sind. Dagegen US-Anleihen mit Gewinnen, die Renditen sinken wieder, gestern griffen vor allem Ausländer bei der Auktion einer 5-jährigen US-Anleihe beherzt zu.

Und jetzt rotiert die große Rotation offenkundig zurück: der Dollar mit Schwäche durch den Rückgang der US-Renditen, Gold mit Erholung, Anleihen stark, Aktienmärkte schwach. All das könnte die ...

