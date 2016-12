Luxemburg - Der DKB Osteuropa Fonds (ISIN LU0128942959/ WKN 795321, TNL) ist ein Regionenfonds, der auf eine aktive Selektion von Aktienwerten osteuropäischer Unternehmen mit überdurchschnittlichen Wachstumschancen setzt, so die Experten von BayernInvest Luxembourg S.A.Die osteuropäischen Börsen hätten sich im Oktober durchwegs recht freundlich gezeigt. Betrachte man die Regionen, so zeige sich ein altbekanntes Bild mit der Türkei als Schlusslicht und Russland als Spitzenreiter. Ein ähnliches Bild zeige sich auch auf der Währungsseite. Während der Russische Rubel leicht stärker tendiert habe, habe die Türkische Lira massiv an Wert verloren.

Den vollständigen Artikel lesen ...