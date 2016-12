FRANKFURT (Dow Jones)--Während es am Aktienmarkt nach unten geht, sind Bundesanleihen weiter gefragt. Der Bund-Future startet mit einer freundlichen Tendenz in den Handel und setzt damit die jüngste Aufwärtstendenz fort. Allerdings dürfte der Handel am Donnerstag ähnlich ruhig wie am Vortag verlaufen.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt gegen 8.51 Uhr um 22 Ticks auf 164,44 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,44 Prozent und das Tagestief bei 164,38 Prozent. Umgesetzt wurden rund 9.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 1 Ticks auf 133,76 Prozent.

Im Fokus steht Italien mit der Aufnahme der am Donnerstag angebotenen Anleihen aus dem italienischen Schatzamt vor dem Hintergrund der weiter noch nicht geklärten Rettung der Krisenbank Monte dei Paschi.

December 29, 2016

