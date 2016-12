Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Kleines Defizit in den deutschen Staatskassen bis zum dritten Quartal

Die deutschen Staatskassen haben in den ersten drei Quartalen 2016 ein kleines Defizit verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ergab sich ein kassenmäßiges Finanzierungsdefizit - in Abgrenzung der Finanzstatistiken - von 0,1 Milliarden Euro. Im ersten bis dritten Quartal 2015 hatte der öffentliche Gesamthaushalt noch einen kassenmäßigen Finanzierungüberschuss von 2,4 Milliarden Euro ausgewiesen.

Viele BoJ-Mitglieder wollen weiter ultralockere Geldpolitik

Eine Mehrheit der Ratsmitglieder der japanischen Notenbank (BoJ) hat sich auf der jüngsten Sitzung für eine Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik ausgesprochen. Ein Ratsmitglied habe dabei dafür plädiert, die Zinsen "für eine beträchtliche Zeit" bei null zu lassen, um die Inflation anzuheizen. Das geht aus der Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 19./20. Dezember hervor.

Zwei mutmaßliche Dschihadisten in Spanien wegen "Terrorverherrlichung" gefasst

Wegen "Terrorverherrlichung" sind in Spanien zwei mutmaßliche Dschihadisten festgenommen worden. Bei Razzien im Zusammenhang mit den Festnahmen wurden Munition und Waffenmagazine beschlagnahmt, wie die spanischen Behörden am Mittwoch mitteilten.

Rebellenvertreter: Noch keine Einigung über landesweite Waffenruhe für Syrien

Bei den Gesprächen über eine landesweite Waffenruhe in Syrien gibt es nach Angaben eines Rebellenvertreters noch keine Einigung. Es gebe Verhandlungen zwischen Russland und der Türkei über eine Feuerpause, sagte der Sprecher der Islamistengruppe Ahrar al-Scham, Labib Nahhas, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP.

Kerry: Zwei-Staaten-Lösung ist einziger Weg zum Frieden in Nahost

Die Zwei-Staaten-Lösung ist nach den Worten des scheidenden US-Außenministers John Kerry der einzige Weg zu einem dauerhaften Frieden im Nahen Osten. Daher hätten die USA am vergangenen Freitag nicht gegen eine UN-Resolution gegen den israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten gestimmt, sagte Kerry in Washington. Ziel der USA sei es "den Weg für die Zwei-Staaten-Lösung offenzuhalten".

Israels Regierungschef kritisiert Kerry-Rede als "voreingenommen gegen Israel"

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat die Rede von US-Außenminister John Kerry zum Nahost-Konflikt als "voreingenommen gegenüber Israel" kritisiert. Mehr als eine Stunde lang habe sich Kerry in der Rede "besessen" mit dem israelischen Siedlungsbau in den Palästinensergebieten beschäftigt statt mit der eigentlichen "Wurzel des Konflikts - der Ablehnung eines jüdischen Staates in welchen Grenzen auch immer durch die Palästinenser", erklärte Netanjahu.

GB/Nationwide Hauspreisindex Dez +0,8% gg Vm; +4,5% gg Vj

Norwegen Nov ber. Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,2% gg Vm

Norwegen Nov ber. Einzelhandelsumsatz ex Kfz +0,4% gg Vj

Norwegen Nov ber. Einzelhandelsumsatz ex Kfz, Tankstellen +0,5% gg Vm

Südkorea Industrieproduktion Nov +3,4% (PROG: +1,0%) gg Vormonat

Südkorea Industrieproduktion Nov +4,8% (PROG: +2,0%) gg Vorjahr

Südkorea Index Frühindikatoren Nov 101,0 (Okt: 101,0)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

December 29, 2016 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.