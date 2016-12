Nachdem die Ölpreise gestern noch einmal ordentlich zulegen konnten, fallen sie heute Morgen wieder etwas zurück. Die geringen Aktivitäten sorgen für entsprechende Volatilität am Ölmarkt. Unsere Heizölpreise starten in etwa auf Vortagesniveau. In den letzten Tagen des alten Jahres bleiben die Ölpreise im Bereich ihres Jahreshochs. Weiterhin bewegt sich der Handel vor Jahresschluss in ruhigen Bahnen. ...

