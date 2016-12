(Aktien 2017) Nordex oder Vestas - wer weiß woher der Wind weht?

Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas (WKN: 913769 / ISIN: DK0010268606) ist die Alternative zum deutschen Konkurrenten Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) - zumindest auf dem Kurszettel. Schaut man genauer hin entdeckt man aber durchaus Unterschiede, die dann auch die Frage beantworten welche Aktie die spannendere ist.

Zunächst: Beide Unternehmen sind Konkurrenten, wobei Vestas nicht nur Onshore-Systeme (also Windkraftanlagen für den Betrieb an Land) sondern auch Offshore-Systeme anbietet. Bei der Marktkapitalisierung kann Vestas (12,9 Mrd. Euro) Nordex (1,9 Mrd. Euro) etwa um den Faktor 6 übertreffen. Beim Umsatz ist der Unterschied weniger drastisch. Während Nordex 2016 auf einen Umsatz von 3,4 Mrd. Euro kommen dürfte, wird bei Vestas ein Umsatz von umgerechnet rund 10 Mrd. Euro erwartet. Schaut man dann auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis rücken die Aktien noch näher zusammen. Während Nordex ein 2017er KGV von 13 aufweist, ist bei Vestas eines von 14 zu sehen. Womit am Ende wohl beide Papiere ähnlich bewertet werden. Der größere beiden mit einem leichten Aufschlag.

