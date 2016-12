Essen - Der vergangene Handelstag war ereignisarm, so die Analysten der National-Bank AG.Die Staatsanleiheemissionen des US-Treasuries seien insgesamt deutlich besser verlaufen, als es in Anbetracht der Liquiditätslage an den Kapitalmärkten zu erwarten gewesen sei. Erwartungsgemäß habe es eine gute Nachfrage nach den Floatern gegeben. Die 5-jährigen Papiere seien jedoch ebenfalls gut aufgenommen worden, was man nach dem Verlauf der Auktion für die 2-jährigen nicht unbedingt hätte erwarten können. Vermutlich hätten jedoch auch die Gewinnmitnahmen an den US-Aktienmärkten sowie nicht ganz überzeugende Daten vom US-Immobilienmarkt dazu beigetragen, dass Treasuries gefragt gewesen seien.

