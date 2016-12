Anna M. erbte 38.000 Euro. Anstatt das Geld sinnvoll anzulegen, geht sie in die Spielhölle und verzockt alles. Sie wird spielsüchtig. Sie häuft Schulden an. Sie lügt ihre Familie an. Selbst eine Therapie hilft ihr nicht. Erst ein Acht-Wochen-Aufenthalt in einer Klink bringt sie weg von dem Wahnsinn. Was ist der Grund für ihre Zockerei? ...

