Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt tritt der Leitindex SMI am Donnerstag im frühen Handel auf der Stelle. Der Hauptgrund für den verhaltenen Auftakt am vorletzten Handelstag dieses Jahres sind vor allem schwache Vorgaben aus Übersee. So hatte der Dow Jones am Mittwoch nach dem europäischen Handelsschluss noch mehr als 100 Punkte abgegeben. In Asien schlossen sich die Märkte dem Trend überwiegend an.

Der Handel zwischen den Jahren ist von dünnen Volumina gekennzeichnet. Die meisten Händler hätten ihre Bücher bereits geschlossen. Vor allem mit Blick auf die USA heisst es am Markt, Investoren fingen langsam an, sich der Realität zu stellen. Dies bedeute, dass nicht länger die Erwartungen, die mit einer Präsidentschaft Donald Trumps verbunden sind, gehandelt würden. Das könne zum Teil die aktuellen Kursverluste erklären.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 9.30 Uhr unverändert bei 8'257,00 Stellen. Auf Jahressicht wird der Leitindex ziemlich sicher ein Minus aufweisen. Aktuell steht er auf einem Abschlag von 6%, auf dividendenbereinigter Basis sind es rund 3%. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gibt um 0,14% auf 1'303,21 Zähler nach, während der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,03% auf 8'994,01 Punkte verliert. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 21 im Minus, acht im Plus und Swatch-Aktien sind unverändert.

