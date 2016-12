2017 wird es in Hannover wieder sehr international: Japan als Partnerland der CeBIT, Polen als Partnerland der HANNOVER MESSE, die IdeenExpo, zahlreiche Messen und Kongresse das sind nur einige der Highlights im Veranstaltungskalender!

Zahlreiche Fachmessen setzen mit Zukunfts-Technologien und Produkt-Neuheiten Impulse für die Weltwirtschaft. Die HANNOVER MESSE ist die wichtigste Messe für Investitionsgüter, die CeBIT die internationale Plattform für Kommunikation, Information und Telekommunikation. Leitmessen wie die DOMOTEX Hannover, LIGNA Hannover, BIOTECHNICA oder CeMAT zeigen internationale Markttrends auf. Als bedeutender Messestandort mit dem größten Messegelände der Welt heißt Hannover auch 2017 wieder zahlreiche, internationale Messen und Kongresse willkommen.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161229005009/de/

HMTG: Internationale Messe: und Kongressteilnehmer, Nationen und wichtige Wirtschaftspartner aus allen Ländern der Welt treffen sich 2017 in Hannover! (Foto: Business Wire)

CeBIT 2017 mit dem Partnerland Japan

Beim Deutschland-Besuch von Premierminister Shinzo Abe im vergangenen Mai in Berlin hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel Japan eingeladen, Partnerland der CeBIT zu werden. Abe erklärte daraufhin, Japan nehme die Einladung gern an. Deutschland ist für Japan der größte und wichtigste Wirtschaftspartner in Europa. Besonders Hannover hat eine enge Verbindung zu Japan: Zentrales Bindeglied ist die Städtepartnerschaft mit Hiroshima, die bereits 1938 besiegelt wurde. Seitdem werden die Beziehungen durch Vereine und Initiativen, Friedensarbeit und gegenseitige Besuche beständig gepflegt. Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostok ist zudem Vizevorsitzender der Organisation "Mayors for Peace", die 1982 vom Bürgermeister von Hiroshima gegründet wurde. Die CeBIT findet vom 20. bis 24. März 2017 statt.

HANNOVER MESSE 2017 mit dem Partnerland Polen

Die HANNOVER MESSE als eine der weltweit wichtigsten Industriemessen ist der geeignete Ort, um die Stärke der polnischen Wirtschaft in den Mittelpunkt zu stellen und die wirtschaftlichen Beziehungen besonders auch zwischen Deutschland und Polen - weiter zu intensivieren. Auch hier hat Hannover besonders gute Verbindungen: Die Städtepartnerschaft zwischen Poznan und Hannover wurde vor 37 Jahren, am 29. Oktober 1979, gegründet. Zahlreiche zivilgesellschaftliche Verbindungen zwischen den Städten sind heute aktiv. So bestehen zum Beispiel intensive Kooperationen zwischen der Feuerwehr, der Hochschule Hannover und Vereinen aus Hannover mit Partnern in Poznan. Auch Rat und Verwaltung sind in gutem Kontakt und tauschen sich zu kommunalen Fragen aus, wie zuletzt im Bereich Wohnungs- und Familienpolitik. Die HANNOVER MESSE 2017 findet vom 24. bis 28. April auf dem Messegelände in Hannover statt.

Die Kongressstadt vielfältig und professionell

In Stadt und Region lassen professionelle und herzliche Gastgeber Veranstaltungen aller Art zum Erfolg werden ob Kongress, Familienfest oder Groß-Event. Nach einer Erhebung der führenden Eventmanagementplattform Cvent zählt Hannover zu den 25 besten Meeting-Städten Europas, belegt in Deutschland Platz vier hinter Berlin, Frankfurt am Main und München. Unterkünfte aller Klassifizierungen stehen in über 340 Beherbergungsbetrieben bereit und umfassen rund 30.000 Betten. Außergewöhnliche Locations garantieren ein Höchstmaß an Individualität ob Schloss Herrenhausen, Inselfestung Wilhelmstein oder Erlebnis-Zoo. Den kompletten Überblick bietet die Location-Suche. Mit HannoverKongress, dem Service der Hannover Veranstaltungs GmbH, steht zudem ein Partner für die umfassende Organisation zur Verfügung

Standortinformationen bietet die kostenlose App "Hannover Pro", erhältlich im App Store oder Google Play Store.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161229005009/de/

Contacts:

Hannover Marketing und Tourismus GmbH

Maike Scheunemann

Telefon: 0511/123490-26

E-Mail: presse@hannover-marketing.de

www.hannover.de/presse-hmtg