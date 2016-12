FMW-Redaktion

Bei den Machthabern in Peking liegen die Nerven blank! Das zeigt die Reaktion der Notenbank People's Bank of China zur derzeitig sich wieder beschleunigten Abwertung des Yuan. Presseberichte, wonach Dollar-Yuan am Onshore-Markt in Shanghai die psychologisch wichtige Marke von 7 (bei Dollar-Yuan) überschritten habe, seien "falsch" und unverantwortlich, so die Notenbank auf ihrer Webseite. Der Kurs habe zwischen 6,9500 und 6,9666 geschwankt und zu keiner Zeit die Marke von 7 überschritten. Diese Marke gilt den Machthabern offenkundig als rote Linie: man fürchtet, dass ein Überschreiten dieser Marke als Signal verstanden werden könnte von der Bevölkerung, dass die Abwertung ungebremst weiter eghen könnte und damit sich die ohnehin schon starke Kapitalflucht noch weiter eskaliert.

Beim Onshore-Wechselkurs hat die Notenbank einen festen Zugriff, etwas weniger fest ist der Zugriff beim offshore-Markt in Hongkong, den man gleichwohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...