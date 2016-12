Bonn - Der zu Beginn des 4. Quartals einsetzende Anstieg der Renditen hat sich bis in den Dezember hinein fortgesetzt, so die Analysten von Postbank Research.Am 08.12. habe die Rendite 10-jähriger deutscher Bundesanleihen mit 0,46% intraday den höchsten Wert seit Januar 2016 erreicht. US-Treasuries gleicher Laufzeit seien sogar auf das höchste Renditeniveau seit September 2014 geklettert. Treiber der Entwicklung sei ein Zusammenspiel aus höheren Inflationserwartungen, guten Konjunkturdaten und einem geldpolitischen Trendwechsel in den USA sowie im Euroraum gewesen.

