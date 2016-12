WisdomTree Issuer plc - Daily Fund Prices 28-December-16



Dealing Fund Date ISIN Code Shares Base Net Assets NAV/Share



in Issue Currency



WisdomTree Emerging Asia Equity Income UCITS ETF 28/12/2016 IE00BYPGT035 900000 USD 8,536,052.15 9.4845



WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF 28/12/2016 IE00BQQ3Q067 2000000 USD 27,014,558.91 13.5073



WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF Acc 28/12/2016 IE00BDF12W49 16000 USD 253,331.83 15.8332



WisdomTree Emerging Markets Small Cap Dividend UCITS ETF 28/12/2016 IE00BQZJBM26 625000 USD 9,014,733.61 14.4236



WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD 28/12/2016 IE00BZ1GHD37 150000 USD 1,551,228.56 10.3415



WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF - USD Acc 28/12/2016 IE00BYMLZY74 1150000 USD 11,892,989.85 10.3417



WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF 28/12/2016 IE00BQZJBX31 2805000 EUR 35,522,053.91 12.6638



WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF Acc 28/12/2016 IE00BDF16007 21000 EUR 278,999.67 13.2857



WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc 28/12/2016 IE00BYQCZT11 71600 CHF 1,070,949.47 14.9574



WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc 28/12/2016 IE00BYQCZX56 71000 EUR 1,069,656.77 15.0656



WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - GBP Hedged 28/12/2016 IE00BYQCZQ89 70010 GBP 739,738.18 10.5662



WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged 28/12/2016 IE00BVXBH163 4130000 USD 64,780,469.17 15.6853



WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged Acc 28/12/2016 IE00BYQCZP72 70000 USD 1,188,208.97 16.9744



WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF 28/12/2016 IE00BQZJC527 2550000 EUR 41,044,851.96 16.096



WisdomTree Europe Small Cap Dividend UCITS ETF Acc 28/12/2016 IE00BDF16114 21000 EUR 276,875.73 13.1846



WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR 28/12/2016 IE00BZ56SY76 21000.001 EUR 270,498.12 12.8809



WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc 28/12/2016 IE00BZ56TQ67 83000 EUR 1,145,526.51 13.8015



WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc 28/12/2016 IE00BYQCZ914 72000 CHF 1,226,211.51 17.0307



WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - EUR Acc 28/12/2016 IE00BYQCZC44 141000 EUR 2,118,138.40 15.0223



WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - GBP Hedged 28/12/2016 IE00BVXBGY20 1750000 GBP 17,044,391.28 9.7397



WisdomTree Germany Equity UCITS ETF - USD Hedged 28/12/2016 IE00BYQCZ682 70010 USD 1,177,045.23 16.8125



WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD 28/12/2016 IE00BZ56RN96 16000 USD 263,920.33 16.495



WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc 28/12/2016 IE00BZ56SW52 125000 USD 2,066,254.12 16.53



WisdomTree ISEQ 20 UCITS ETF 28/12/2016 IE00BVFB1H83 2200000 EUR 28,451,928.85 12.9327



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - CHF Hedged Acc 28/12/2016 IE00BYQCZL35 151250 CHF 2,643,053.21 17.4747



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - EUR Hedged Acc 28/12/2016 IE00BYQCZJ13 151000 EUR 2,253,591.23 14.9244



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - GBP Hedged 28/12/2016 IE00BYQCZF74 150010 GBP 1,529,704.62 10.1974



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - JPY Acc 28/12/2016 IE00BYQCZN58 301000 USD 5,052,749.40 16.7865



WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Hedged 28/12/2016 IE00BVXC4854 2100000 USD 31,253,348.37 14.8825



WisdomTree UK Equity Income UCITS ETF 28/12/2016 IE00BYPGTJ26 700000 GBP 3,923,689.19 5.6053



WisdomTree US Equity Income UCITS ETF 28/12/2016 IE00BQZJBQ63 2925000 USD 53,724,231.78 18.3673



WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - EUR Hedged Acc 28/12/2016 IE00BD6RZW23 65000 EUR 1,009,073.50 15.5242



WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - GBP Hedged Acc 28/12/2016 IE00BD6RZZ53 65000 GBP 891,554.47 13.7162



WisdomTree US Equity Income UCITS ETF Acc 28/12/2016 IE00BD6RZT93 16000 USD 273,306.07 17.0816



WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD 28/12/2016 IE00BZ56RD98 16000 USD 274,329.83 17.1456



WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc 28/12/2016 IE00BZ56RG20 325000 USD 5,569,475.59 17.1368



WisdomTree US Small Cap Dividend UCITS ETF 28/12/2016 IE00BQZJBT94 845000 USD 16,679,336.28 19.7389



