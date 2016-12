Jetzt ist es passiert: Die erste von zwei wichtigen charttechnischen Auffangzonen ist gebrochen. Was nun? Man käme günstiger ran an die Commerzbank-Aktie. Aber nicht zu Unrecht heißt es an der Börse: "Was billig scheint, kann schnell noch viel billiger werden". Aber diese Situation ist weniger knifflig als es auf den ersten Blick wirkt.

Basis des Abgabedrucks sind drei Aspekte. Zum einen die "natürliche Schwerkraft", die immer dann einsetzt, wenn große Erwartungen große Kursgewinne nach sich ziehen und dann das große Warten beginnt, bis klar wird, ob diese Erwartungen berechtigt waren. Zum anderen liegt mittlerweile die Höhe der Strafzahlung der Deutschen Bank in Richtung USA auf dem Tisch. Die Hoffnung, da käme es zu einem milden Vergleich, hatte die gesamte Bankenbranche mit nach oben gezogen. ...

