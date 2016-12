kapilendo AG, ein Full-Service-Anbieter im Bereich Crowdfinanzierung, streicht neue Investorengelder ein: Hierfür sicherte sich das Berliner FinTech-Startup in einer Series-B-Finanzierungsrunde 7 Mio. EUR an frischen Geldern. Die Finanzierungsrunde wurde dabei in erster Linie von Neuinvestor "Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin" getragen, aber auch die bisherigen Investoren Comvest Holding ...

Den vollständigen Artikel lesen ...