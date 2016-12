Berlin (ots) - Berlin - In der SPD werden die Rufe nach einer Kanzlerkandidatur von Parteichef Sigmar Gabriel lauter. Nach den Regierungschefs von Berlin und Schleswig-Holstein, Michael Müller und Torsten Albig, hat sich jetzt auch der im "Seeheimer Kreis " zusammengeschlossene rechte SPD-Flügel auf Gabriel festgelegt. "Wir brauchen als Kanzlerkandidaten einen Kämpfernatur wie Gabriel, der die Unterschiede zwischen SPD und Union klar herausarbeitet", sagte "Seeheimer"-Sprecher Johannes Kahrs dem Berliner "Tagesspiegel" (Freitagausgabe): "Deshalb bin ich dafür, dass er antritt."



