Der unmittelbar vor Weihnachten entstandene, neue Aufwärtsimpuls bei K+S geht zwar in dieser Woche zwischen den Jahren bislang nicht weiter, aber dass man das erreichte Niveau eisern verteidigt, ist ein starkes Signal. Immens wichtige Charthürden sind und bleiben so in Schlagdistanz. Und:

Auf das Window Dressing der Fonds kann man diese Käufe nur bedingt schieben. Ja, die Aktie gehört zu den großen Überfliegern des vierten Quartals. Aber nein, in der Jahresbilanz ist sie das nicht, im Gegenteil, der Kurs vom Ende des Jahres 2015 liegt, Sie sehen es im Chart, über dem aktuellen Niveau. Da dürfte also viel Überzeugung hinter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...