FMW-Redaktion

Die Geldmenge M3 steigt in der Eurozone deutlich stärker als erwartet. Nach heute von der EZB vorgelegten Zahlen stieg die Geldmenge M3 um 4,8%, Prognose war (wie im Vormonat) +4,4%.

Zur Geldmenge M3 zählen Bargeld, Guthaben auf Konten, kurzfristige Geldmarktpapiere und Schuldverschreibeungen mit Laufzeit bis zwei Jahre. Der starke Anstieg der Geldmenge M3 ist damit ein Anzeichen einer deutlich stärker als erwartet steigenden Inflation.

Die Geldmenge M1 (zirkulierndes Geld und Übernachteinlagen) stieg ebenfalls deutlich: lag der Anstieg im Okotber noch bei +8,0%, so beträgt der Anstieg im November bereits 8,7%.

Immerhin scheint ein Teil der Geldmenge tatsächlich auch in einer leicht gesteigerten Krteditvergabe zu resultieren: so stieg die Kreditvergabe an Haushalte im November um +1,9% zum Vorjahresmonat - im Oktober waren es noch +1,8% gewesen. Kredite an Unternehmen, die nicht zum Finanzsektor gehören, stiegen um +2,2% im November, im Okotber lag der Anstieg noch bei +2,1%.

Absolut spektakuläre Erfolge also, die die EZB mit ...

