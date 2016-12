Baierbrunn (ots) - Als Ausgleich zu Winterkälte und Trockenheit brauchen die Hände derzeit mehr Zeit und Pflege. Dr. Melitta Löwenstein-Frey, Dermatologin aus Krailling, empfiehlt im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" zum Beispiel, sich mit einem Handbad zu verwöhnen: "Einen Liter erwärmte Milch mit fünf Esslöffeln Olivenöl, zwei Esslöffeln Honig und einer Prise Salz vermischen. Die Hände darin etwa zehn Minuten baden." Danach abtupfen und reichhaltige Pflege mit Sheabutter oder Avocadoöl einmassieren. Abgestorbene Hautschüppchen sollten - etwa einmal pro Woche - mit einem Peeling entfernt werden. Auch dies lässt sich laut Löwenstein-Frey selbst mischen: "Das Fruchtfleisch einer Papaya mit je einem Esslöffel gemahlenem Kaffee, Meersalz und Olivenöl vermischen." Die Papaya enthalte Enzyme und Fruchtsäuren, die die obere Hautschicht weicher machten. "Meersalz und Kaffee helfen beim Abrubbeln, Olivenöl pflegt." Die Apothekerin Daniela Scharmann aus Ennepetal ergänzt: "Bei empfindlicher, gereizter oder zu Neurodermitis neigender Haut sollte man von Peelings absehen, da sie Irritationen hervorrufen können."



Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.



Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 12/2016 B liegt in den meisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatung an Kunden abgegeben.



OTS: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52678 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52678.rss2



Pressekontakt: Sylvie Rüdinger Tel. 089 / 744 33 194 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: ruedinger@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de