Wie kaum eine andere Branche ist das Fashion-Business von Frauen geprägt. Europas führendes Fachmedium für die Modebranche, die TextilWirtschaft (dfv Mediengruppe), hat zum ersten Mal die 100 wichtigsten, interessantesten Frauen der deutschen Modebranche ausgewählt und stellt sie in einer Sonderausgabe vor.



Es werden unter anderem porträtiert: Neela Montgomery von der Otto Group in Hamburg. Sie macht Deutschlands größten Modehändler fit für die Zukunft. Catharina Cloppenburg, P&C in Düsseldorf, verantwortet eines der größten Marketing-Budgets der Branche. Inspirierende Läden für die Mode von morgen baut Jutta Blocher von Blocher Blocher Partners in Stuttgart. Für die begehrteste Show der Berlin Fashion Week sorgt Dorothee Schumacher, Mannheim. Anna Alex und Julia Bösch haben gemeinsam ein ganz neues Geschäftsmodell auf dem Markt etabliert: Outfittery in Berlin.



Ergänzt wird das Heft durch eine Bilderstrecke, in der die prominenten Managerinnen Einblicke in ihre Arbeitszimmer und Ateliers gewähren.



Ausgabe 52/16 der TextilWirtschaft ist heute erschienen. Pressevertreter erhalten das PDF kostenfrei auf Anfrage.



Die TextilWirtschaft-Medien umfassen das gesamte Spektrum der Modeberichterstattung und beleuchten sämtliche Facetten des Textil- und Bekleidungsmarktes auf allen wichtigen Schauplätzen.



Die dfv Mediengruppe mit Sitz in Frankfurt am Main gehört zu den größten konzernunabhängigen Fachmedienunternehmen in Deutschland und Europa.



