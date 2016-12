Wiesbaden (ots) - "Bruttoinlandsprodukt 2016 für Deutschland"



am Donnerstag, den 12. Januar 2017 im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum III + IV Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin Beginn: 9:55 Uhr



Mitwirkende: * Dieter Sarreither, Präsident des Statistischen Bundesamtes * Irmtraud Beuerlein, Leiterin der Abteilung "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, Preise" * Stefan Hauf, Leiter der Gruppe "Inlandsprodukt, Input-Output-Rechnung" * Albert Braakmann, Leiter der Gruppe "Nationaleinkommen, Sektorkonten, Erwerbstätigkeit" * Christoph-Martin Mai, Referatsleiter "Erwerbstätigenrechnung" * Klaus Pötzsch, Pressesprecher



In der Pressekonferenz werden das deutsche Bruttoinlandsprodukt und der Finanzierungssaldo des Staates für das Jahr 2016 vorgestellt.



Im Falle einer geplanten Teilnahme wird eine Anmeldung empfohlen.



