Zürich - Die Aktien der Credit Suisse stehen am Donnerstag im Vormittagshandel deutlich unter Druck. Börsianer verweisen unter anderem auf einen Bericht des "Wall Street Journal" wonach die US-Wertpapieraufsicht SEC wegen umstrittener Kredite an das südostafrikanische Land Mosambik eine Untersuchung eingeleitet hat.

An der Börse verlieren die Titel gegen 11.25 Uhr 2,4% auf 14,79 CHF und damit mit auffälligem Abstand am meisten - in einem kaum veränderten Gesamtmarkt (SMI: +0,1%). UBS verlieren zeitgleich 0,5%. Die Grossbankenwerte gehören zu den grössten Verlierer unter den Bluechips im zu Ende gehenden Jahr.

Von Jahrestief deutlich erholt

Vom Jahrestief im Sommer bei unter 10 CHF konnten sich Credit Suisse allerdings deutlich erholen. Bankenwerte hatten europaweit in den vergangenen Monaten einen guten Lauf und haben - unter anderem auch seit der Wahl von Donald Trump als US-Präsident - kräftig zugelegt. Insgesamt kommt es denn auch bei europäischen Bankenwerten am vorletzten Handelstag des Jahres zu Gewinnmitnahmen.

"Finger weg von Bankenaktien"

So gehört etwa - wie schon an den Tagen zuvor - auch der deutsche Bankensektor am Donnerstag zu den Kandidaten, bei denen Anleger Kasse machten. Ein ...

