Neue Reihe mit den leckersten Rezepten ab Dienstag, 3. Januar 2017, im SWR Fernsehen / Live im SWR Nachmittag von 16:05 bis 18:00 Uhr



Was wird im Südwesten am liebsten gegessen? Das hat "Kaffee oder Tee" im November 2016 seine Zuschauer gefragt. Die besten Rezepte der Umfrage zeigt die SWR Nachmittagssendung live ab Dienstag, 3. Januar 2017, in der neuen Reihe "Lieblingsessen im Südwesten".



Viele Zuschriften machen eines deutlich: Die beliebteste Beilage ist die Kartoffel! Denn ob Schnitzel, Sauerbraten oder Spiegelei - Kartoffeln sind immer dabei, als Bratkartoffeln, Klöße, Pommes frites oder Kartoffelpuffer. Viele der leckeren Gerichte kocht "Kaffee oder Tee" nach: Im Januar und Februar 2017 stehen einmal pro Woche die Lieblingsspeisen der Baden-Württemberger, Rheinland-Pfälzer und Saarländer auf dem Speiseplan.



Spitzenköche geben Tipps



Verfeinert und mit Tipps versehen von den Spitzenköchen der beliebten Nachmittagssendung des SWR Fernsehens machen Spiegelei mit Spinat und Kartoffeln am Dienstag, 3. Januar 2017, den Auftakt. Am 11. Januar gibt es Schnitzel mit selbstgemachten Pommes frites und Salat, am 17. Januar Kartoffelgratin mit Feldsalat, am 25. Januar Rumpsteak mit Kartoffelpuffern und Rosenkohl, am 31. Januar Schinkennudeln. Im Februar folgen Tafelspitz mit Meerrettich, Erbseneintopf, Sauerbraten mit Klößen und Schwartenmagensalat mit Bratkartoffeln.



Die Moderation hat Jens Hübschen.



"Kaffee oder Tee" - auch bei Facebook und Youtube. Eine Auswahl von Beiträgen zum Nachschauen gibt es in der SWR Mediathek unter www.swrmediathek.de und unter www.SWR.de/kaffee-oder-tee



