Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Stimmrechtsanteile (inkl. eigene Aktien) gem. § 21-26 WpHG



Linz (pta003/29.12.2016/11:57) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

nach §§ 21 ff WpHG



Stimmrechtsmitteilung



1. Angaben zum Emittenten

S&T AG, Industriezeile 35, 4021 Linz, Österreich



2. Grund der Mitteilung

Erwerb/Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten

Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte



3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen

Name: Ennoconn Corporation

Registrierter Sitz und Staat: Taipeh, Taiwan



4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.



5. Datum der Schwellenberührung

23.12.2016



6. Gesamtstimmrechtsanteile



Anteil Anteil Summe Anteile Gesamtzahl

Stimmrechte in Instrumente in in % (Summe Stimmrechte des

% (Summe 7.a.) % (Summe 7.a. + 7.b.) Emittenten

7.b.1.+ 7.b.2.)

neu 8,96 20,03 28,99 48.926.657

letzte

Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen



a. Stimmrechte (§§ 21, 22 WpHG)



ISIN absolut direkt absolut direkt in % (§ zugerechnet in %

(§ 21 WpHG) zugerechnet (§ 21 WpHG) (§ 22 WpHG)

22 WpHG)

AT0000A0E9W5 0 4.383.620 0,00 8,96

Summe: 4.383.620 8,96

b.1. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 1 WpHG



Art des Fälligkeit / Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in %

Instruments Verfall Laufzeit absolut

Aufschiebend N/A N/A 9.800.000 20,03

bedingter

Kaufvertrag

Summe: 9.800.000 20,03

b.2. Instrumente i.S.d. § 25 Abs. 1 Nr. 2 WpHG



Art Fälligkeit Ausübungszeitraum Barausgleich Stimmrechte Stimmrechte in

des / Verfall / Laufzeit oder absolut %

Instr physische

ument Abwicklung

s

Summe:

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen



Vollständige Kette der Tochterunternehmen beginnend mit der obersten

beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen



Unternehmen Stimmrechte in %, Instrumente in %, Summe in %,

wenn 3% oder höher wenn 5% oder höher wenn 5% oder

höher

Ennoconn Corporation

Ennoconn

International

Investment Co., Ltd.

Ennoconn Investment 7,43 20,03 27,46

Holdings Co., Ltd.

9. Vollmacht gemäß § 22 Abs. 3 WpHG



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Erläuterungen

Unter Bezugnahme auf vorbereitende Gespräche mit der Finanzmarktaufsicht wird

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei Gesamtzahl der Stimmrechte der

Emittentin (Punkt 6.) die 706.833 Stück Aktien, die aus bedingtem Kapital der

S&T AG (per Stichtag 23.12.2016) bereits wirksam entstanden, aber noch

nicht zum Firmenbuch eingetragen sind, berücksichtigt wurden. Weiters wird

ergänzt:

Ennoconn Corporation hält mit Eintragung der Kapitalerhöhung aus genehmigtem

Kapital der S&T AG am 23.12.2016 nunmehr 4.383.620 Stück Aktien an

S&T AG, wobei diese Aktien indirekt über die hundertprozentigen

Tochtergesellschaften der Ennocon Corporation, die Ennoconn International

Investment Co., Ltd. (750.000 Stück) und die Ennoconn Investment Holdings Co.,

Ltd. (3.633.620 Stück) gehalten werden. Die Beteiligung entspricht einem

Stimmrechtsanteil an S&T AG in Höhe von derzeit 8,96%. Es wurden somit

die Beteiligungsschwellen von 4% und 5% überschritten. Der Bestand an

Seite 4

Finanzinstrumenten gem § 91a Abs 1 Z 3 BörseG hat sich im gleichen Ausmaß

reduziert, sodass in Bezug auf die Finanzinstrumente die Schwelle von 25%

unterschritten wurde.

Wie bereits veröffentlicht, hat Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd. weiters

am 13.10.2016 einen aufschiebend bedingten Kauf- und Anteilsabtretungsvertrag

mit Altaktionären der S&T AG über den Erwerb von insgesamt 9.800.000

Stück Aktien an S&T AG abgeschlossen. Von den aufschiebenden Bedingungen,

unter denen dieser Erwerb steht, ist die Bedingung der kartellrechtlichen

Genehmigung durch die zuständigen Behörden noch nicht erfüllt. Nach

Übertragung dieser Aktien wird Ennoconn Corporation unter Berücksichtigung

der bereits derzeit gehaltenen Aktien indirekt insgesamt 28,99% der

stimmberechtigten Aktien der S&T AG halten.

Größter Aktionär der Ennoconn Corporation ist die Hon Hai Precision

Industry Co., Ltd., die unter dem Namen Foxconn auftritt (& #

034;Foxconn& # 034;). Foxconn hält insbesondere über Baoxin International

Investment Co., Ltd. rund 40% der Stimmrechte an Ennoconn Corporation, wobei

Foxconn jedoch keinen beherrschenden Einfluss über Ennoconn ausübt.



(Ende)



Aussender: S&T AG

Adresse: Industriezeile 35, 4021 Linz

Land: Österreich

Ansprechpartner: Sandra Grünwald

Tel.: +43 1 80191-1125

E-Mail: Sandra.Gruenwald@snt.at

Website: www.snt.at



ISIN(s): AT0000A0E9W5 (Aktie), DE000A1HJLL6 (Anleihe)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1483009020952



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresDecember 29, 2016 05:57 ET (10:57 GMT)