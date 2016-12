An der Wall Street zeichnet sich für den Start am Donnerstag eine kaum veränderte Eröffnung ab. Nach den Verlusten vom Mittwoch dürften die Anleger vorsichtiger agieren. Die Futures auf die großen US-Aktienindizes treten mehr oder weniger auf der Stelle.

Nachdem die Investoren über einen längeren Zeitraum hinweg mit positiven Konjunkturnachrichten "verwöhnt" wurden, erhielt die gute Stimmung am Mittwoch einen ersten Dämpfer, weil die November-Daten zu den anstehenden Häuserverkäufen entgegen den Erwartungen einen Rückgang aufwiesen. Zum ersten Mal zeitigte der Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl negative Folgen. Denn ursächlich für die enttäuschende Entwicklung auf dem Immobilienmarkt sind die seither gestiegenen Zinsen, die viele US-Bürger vom Kauf eines Eigenheims abhalten.

Unter dem Eindruck der Daten wollten die Anleger nun erst einmal abwarten, ob es sich um einen Ausreißer handelte oder weitere Daten einen negativen Trend bestätigten, sagen Händler. Noch vor Handelsbeginn werden die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht.

Nach dem Wahlsieg Trumps hatten die Aktienmärkte von seinem Versprechen profitiert, ein Konjunkturprogramm aufzulegen und die Steuern zu senken, um der heimischen Wirtschaft auf die Sprünge zu helfen. Der Dollar und die Anleiherenditen legten darauf ebenfalls zu. Seither sind aber auch Befürchtungen aufgekommen, dass Trumps geplante Maßnahmen die Inflation anheizen und die US-Notenbank daher zu rascheren Zinserhöhungen zwingen könnten als bislang erwartet. Im Anschluss an ihre Zinssitzung in diesem Monat hatte die Fed für das kommende Jahr drei Zinsschritte in Aussicht gestellt.

Unter den Einzelwerten könnte es für Nvidia weiter nach unten gehen. Die Titel hatten schon am Mittwoch 7 Prozent eingebüßt, nachdem der Short Seller Citron Research auf Twitter behauptet hatte, die Aktie sei überbewertet und ein angemessener Kurs liege bei 90 Dollar. Der Kurs des auf Grafiktechnologie spezialiserten Unternehmens hat seit Beginn des Jahres um rund 260 Prozent zugelegt. Vorbörslich wird die Nvidia-Aktie 2,6 Prozent niedriger bei 106,37 Dollar indiziert.

