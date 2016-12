Wien - Der Schlagabtausch zwischen China und dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump hat die globalen Mittelzuflüsse in Investmentfonds in der Woche vor Weihnachten gestoppt, so die Experten von "FONDS professionell".Daten des Fondsanalysehauses EPFR zufolge sei insbesondere der Nettomittelabsatz von Fonds mit Anlageschwerpunkt auf US-Aktien allgemein und speziell den Industriesektor vor den Festtagen abgeebbt. Beide Kategorien hätten seit dem Wahlsieg von Trump zu den Gewinnern gezählt. Auch aus Schwellenländer- und diversen Asien-Fonds hätten Anleger unter dem Strich Geld abgezogen.

Den vollständigen Artikel lesen ...