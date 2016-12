FMW-Redaktion

Was ist gut gelaufen, was miserabel? Nun gibt es die Hitliste für das Jahr 2016, und was Devisen betrifft, heißt der Gewinner: der russische Rubel mit einem Zugewinn von gut 21%, knapp dahinter der braslianische Real. Dahinter folgt Palladium (gehandelt gegen den US-Dollar), dann die isländische Krone gefolgt von Silber (gehandelt gegen den US-Dollar).

Die schlechtesten Performer bei den Währungen war das ägyptische Pfund mit einem Verlust von mehr als 58%, gefolgt vom Surinam Dollar (-46%) und dem venezuelanischen Bolivar (-37%). Auf Platz 143 der Hitliste übrigens die türkische Lira mit einem Minus von gut 17% - sehr zum Unwillen wohl von Erdogan. Bei den Hauptwährungen übrigens an letzter Stelle das britische Pfund mit einem Minus von ebenfalls 17%, blame it on the Brexit:

Here are the world's best and worst performing assets of 2016 https://t.co/Yxtj08qdYT pic.twitter.com/TwGqarZjCJ

- Bloomberg (@business) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...