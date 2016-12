Wie im richtigen Leben blickt man kurz vor dem Jahreswechsel auch an der Börse gerne mal in den Rückspiegel. Wahrscheinlich haben Sie deshalb inzwischen gefühlte 100-mal gelesen, welcher DAX -Wert 2016 die höchsten Kursgewinne verzeichnen konnte (Adidas weit vor Siemens ) und wer in der 1. Börsen-Bundesliga den letzten Platz belegt - na klar, die Deutsche Bank knapp hinter der Commerzbank . Doch was ist schon ein Jahr, wenn man Aktien nicht als kurzfristige Spekulation ansieht, sondern als langfristige Investition in einen liquiden Sachwert mit laufenden Erträgen!? 15 Jahre sind ein angemessener Horizont Wir haben deshalb einen etwas weiteren Horizont gewählt und betrachten gleich die letzten 15 Jahre. Der Zeitraum ist kein Zufall, denn...

